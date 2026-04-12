Pagamento Tari irregolare l' Sms che svuota il conto | l' allarme del Comune di Novara

Recentemente sono stati segnalati dai cittadini di Novara alcuni messaggi di testo che avvisano di presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti. Questi messaggi, che si presentano come comunicazioni ufficiali, sono stati identificati come tentativi di truffa, con l’obiettivo di svuotare i conti correnti delle persone. Il Comune ha diffuso un allarme per mettere in guardia i residenti da queste comunicazioni false.

Un nuovo tentativo di truffa via Sms. In questi giorni sono infatti stati segnalati dai cittadini novaresi alcuni messaggi che avvisano di presunte irregolarità relative al pagamento della Tari. A darne notizia è il Comune di Novara.Come riconoscere la truffaIl meccanismo è quello consolidato dei.🔗 Leggi su Novaratoday.it "La tua Tari è irregolare": il finto SMS che svuota il conto. Allarme truffe in provinciaUna notifica sul cellulare, un avviso di irregolarità nel pagamento della spazzatura e la fretta di risolvere la pendenza. Allarme truffa Tari: il falso SMS con prefisso 893 che svuota il contoUna serie di messaggi fraudolenti inviati tramite cellulare sta colpendo i residenti di Torino e diverse zone del Canavese, utilizzando il tema della...