L’Iran colpisce il petrolio in Arabia e Kuwait Sei paesi pronti a mettere in sicurezza Hormuz Anche l’Italia – La diretta

L’Iran ha attaccato le infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita e Kuwait, provocando preoccupazioni sulla sicurezza della regione. Sei paesi stanno organizzando misure per proteggere lo stretto di Hormuz, uno dei punti chiave per il transito del petrolio. Anche l’Italia ha annunciato l’adesione alle operazioni di sicurezza. Nel frattempo, il governo statunitense valuta l’invio di migliaia di soldati in Iran, con il Pentagono che chiede al Congresso 200 miliardi di dollari per proseguire le operazioni militari.

Donald Trump è pronto a inviare «migliaia di soldati» in Iran. Mentre il Pentagono chiede 200 miliardi al Congresso per continuare la guerra. Il ventesimo giorno della guerra in Iran si apre con la nuova crescita del prezzo del petrolio e una nave colpita da un proiettile nel golfo dell’ Oman. E con il presidente che ormai valuta l’opzione boots on the ground per l’isola di Khargh. Intanto si dissocia dall’attacco al giacimento di gas iraniano: è stata un’iniziativa di Israele, dice. L’Iran stamattina ha colpito le raffinerie di Arabia Saudita e Kuwait in rappresaglia dell’attacco israeliano a South Pars. Il presidente Usa si è detto pronto a distruggere il sito se non smetteranno. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: L’Iran colpisce il petrolio in Arabia e Kuwait. Trump: «Fermatevi o distruggiamo South Pars» – La diretta Leggi anche: L’Iran colpisce il petrolio in Arabia e Kuwait. Macron: «Attacchi sconsiderati». Trump valuta l’invio di soldati – La diretta Tutto quello che riguarda Iran colpisce Temi più discussi: Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. LA GIORNATA DEL 12 MARZO - LIVE BLOG; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; L’Iran colpisce Tel Aviv in risposta all'uccisione di Larijani e Soleimani; L'Iran colpisce il Bahrein: 32 feriti. Tensioni Usa-Israele per i raid. L’Iran colpisce il petrolio in Arabia e Kuwait. Macron: «Attacchi sconsiderati». Trump valuta l’invio di soldati – La direttaIl Pentagono chiede 200 miliardi per continuare la guerra. Hezbollah detta le condizioni per non attaccare l'ambasciata Usa a Baghdad. Il presidente pensa a inviare truppe di terra L'articolo L’Iran c ... msn.com Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, raid su gas e petrolio. Colpite raffinerie in Qatar e Kuwait. DIRETTA ... tg24.sky.it Tg La7. . Iran, le news del 19 marzo | Israele colpisce il gas iraniano di South Pars Link nei commenti - facebook.com facebook Attacco all'Iran, le news del 19 marzo 2026 | Israele colpisce il gas iraniano di South Pars. I pasdaran contrattaccano in Qatar x.com