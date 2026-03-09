Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa | l’Italia si prepara allo scenario della guerra tra Usa Israele e Iran

Il presidente della Repubblica ha convocato per venerdì al Quirinale il Consiglio supremo di difesa. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele, con l’escalation militare che si intensifica nella regione mediorientale. La riunione si tiene mentre la crisi si fa più acuta e si preparano possibili sviluppi nel quadro internazionale.

Il Quirinale si muove mentre la crisi mediorientale accelera. Nel pieno dell’escalation militare tra Iran da una parte e l’asse Usa-Israele dall’altra, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di convocare per venerdì al Quirinale il Consiglio supremo di difesa. Non è una riunione di routine. È il segnale che l’Italia sta osservando con estrema attenzione l’evoluzione di un conflitto che rischia di allargarsi e di avere conseguenze dirette anche sull’Europa. La decisione arriva mentre la guerra tra Israele e Iran si sta trasformando in uno scontro sempre più ampio, con il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti e con tensioni che attraversano tutta la regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

