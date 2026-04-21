‘Appia Schools’ | Paduli crocevia di cultura e formazione

Si è conclusa con grande partecipazione la seconda edizione dell’evento organizzato presso l’istituto scolastico locale, che ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e cittadini provenienti da diversi Comuni della regione. Durante l’evento sono state svolte diverse attività tra cui presentazioni, laboratori e dibattiti, tutte incentrate sulla promozione della cultura e della formazione. La manifestazione ha avuto luogo in una scuola situata nel centro della città, coinvolgendo vari spazi educativi e culturali.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con grande partecipazione e coinvolgimento la seconda edizione di “Appia Schools – Laboratorio Appia Traiana”, il progetto didattico e culturale che ha trasformato Paduli in un punto di riferimento per lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico legato alla Via Appia Traiana. Studenti provenienti da diverse realtà scolastiche italiane – dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Giorgi” di Brindisi al Liceo Scientifico “Plinio Seniore” di Roma, fino agli istituti “Karol Wojtyla” di Arzano e “Alberti” Benevento – si sono incontrati per condividere studi, ricerche ed esperienze sul campo, vivendo un percorso immersivo tra storia, cultura e territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Appia Schools’: Paduli crocevia di cultura e formazione Notizie correlate Paduli, Appia Schools: studenti al lavoro su Forum NovumDal 17 al 19 aprile 2026 il Comune di Paduli ospiterà la seconda edizione di “Appia Schools – Forum Novum – Laboratorio Appia Traiana”, nell’ambito... Paduli, torna “Appia Schools”: studenti da tutta Italia a Forum NovumTempo di lettura: 2 minutiDal 17 al 19 aprile 2026 il Comune di Paduli ospiterà la seconda edizione di “Appia Schools – Forum Novum – Laboratorio...