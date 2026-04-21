A Padova, la polizia sta interrogando da questa mattina un uomo sospettato di essere coinvolto nell’omicidio di Marco Cossi. L’indagato si trova in questura da diverse ore, mentre gli investigatori continuano a raccogliere informazioni per chiarire la dinamica dell’accaduto. La vittima è stata trovata senza vita in una zona della città, e le forze dell’ordine stanno lavorando per stabilire i motivi del delitto.

Padova, 21 aprile 2025 – Potrebbe esserci una svolta sull’ omicidio Cossi. Infatti, una persona è sottoposta ad un interrogatorio nella Questura di Padova, dalle 8 di oggi. Il tutto in relazione all’uccisione di Marco Cossi, 48 anni, trovato morto ieri, per le ferite provocate da 15 coltellate. L'interrogatorio è condotto dal pm di turno e dalla Squadra Mobile padovana, fatto che potrebbe individuare un possibile indagato. Le indagini, intanto, avrebbero da subito escluso l’ipotesi della rapina. Anche in virtù del fatto che non distante dal cadavere è stata trovata l'auto del 48enne, una Golf di colore grigio, con le portiere aperte e la chiave ancora inserita nel blocchetto d'accensione e non era stato rubato nulla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marco Cossi ucciso a Padova, la svolta: c’è un sospettato, sotto torchio da ore

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