La maratona di Padova si terrà domenica 26 aprile, con le strade della città che ospiteranno sia la maratona completa che la mezza maratona. Alla competizione prenderanno parte alcuni dei migliori atleti del circuito internazionale, pronti a sfidarsi sulla distanza. La manifestazione vedrà la partecipazione di corridori di diversi paesi, pronti a confrontarsi in un evento che richiama atleti di alto livello.

La domenica 26 aprile le strade di Padova si trasformeranno nel palcoscenico di un confronto atletico di altissimo profilo, con la maratona e la mezza maratona che vedranno protagonisti alcuni dei più forti corridori del circuito internazionale. L’appuntamento, che si prepara con grande intensità in questi giorni di aprile, promette di elevare il prestigio della competizione grazie alla presenza di campioni mondiali e talenti emergenti pronti a sfidarsi sul suolo veneto. L’élite globale in lizza per il titolo maschile e femminile. Il pettorale della maratona maschile attira l’attenzione su Viktor Kwemboi, l’atleta ugandese che punta al riscatto dopo aver ottenuto il secondo posto nella precedente edizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova Marathon: l’élite mondiale sfida il cronometro in Veneto

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