Il 21 febbraio 2026, la HERO Costa Blanca tra Calpe e Benissa in Spagna aprirà ufficialmente la seconda edizione della HERO UCI Cross-country Marathon World Cup, attirando i migliori ciclisti da tutto il mondo. La gara segnerà il debutto del circuito 2026 e vedrà la partecipazione di atleti di alto livello, pronti a sfidarsi su un percorso impegnativo lungo le coste mediterranee. Questa prima tappa rappresenta un momento di grande attenzione per il mondo del ciclismo professionistico, con molti occhi puntati sulla gara inaugurale.

È iniziato il conto alla rovescia per la 2026 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup: il 21 febbraio 2026 la HERO Costa Blanca presented by Millennium Luxury Properties, tra Calpe e Benissa, inaugurerà in Spagna la seconda edizione del circuito dedicato agli specialisti delle lunghe distanze. In palio ci sono i primi punti stagionali e, soprattutto, un debutto che promette spettacolo: in griglia le migliori atlete e i migliori atleti del ranking UCI, con una start list di altissimo livello che include due vicecampioni del mondo, due campioni europei e tredici campioni nazionali. Costa Blanca: percorsi duri, panorami iconici e tanta tecnica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - HERO Costa Blanca 2026: al via l’élite mondiale per il primo round della HERO UCI Marathon World Cup

L’edizione 2026 di HERO UCI Marathon World Cup scatta dalla Costa Blanca: debutta HERO Costa Blanca a CalpeL’edizione 2026 della HERO UCI Marathon World Cup inizia dalla Costa Blanca con il debutto di HERO Costa Blanca a Calpe.

Leggi anche: Golf, Straka e Scheffler danno spettacolo all’Hero World Challenge. Il n.1 al mondo tenta la tripletta

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.