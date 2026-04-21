A Padova, l’ex sindaco ha deciso di concentrare le future elezioni comunali sulla definizione dei programmi piuttosto che sui nomi dei candidati. Prima di avanzare con le candidature, si sta lavorando a una strategia che mette al centro le proposte politiche e le valutazioni attraverso sondaggi. Questa scelta mira a cambiare l’approccio tradizionale, dando priorità alle idee rispetto alle figure in corsa per il ruolo di sindaco.

Flavio Tosi ha tracciato la rotta per le prossime amministrative a Padova, ribaltando l’agenda politica: non si parla di candidati finché non saranno definiti i programmi. Durante un intervento con Giuliana Lucca su Radio Veneto24 questo martedì 21 aprile 2026, il coordinatore veneto di Forza Italia ha spiegato che la priorità deve essere la costruzione di una visione capace di rinnovare la città, superando la gestione del centrosinistra. Strategia azzurra tra analisi dei dati e allargamento del perimetro. Il percorso verso il voto comunale padovano non segue binari prestabiliti, ma si muove su una linea di estrema prudenza tattica. Flavio Tosi, che oggi ricopre il ruolo di europarlamentare, ha chiarito che la corsa ai nomi è prematura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, la strategia di Tosi: programmi e sondaggi prima dei nomi

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