Provinciali Cosenza | magari non è l’anno dei programmi ma dei nomi dice Magarò

Il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, avverte che questa volta non sarà l’anno dei programmi, ma dei nomi. In vista delle elezioni provinciali del 8 marzo, Magarò invita i cittadini a tenere d’occhio le candidature e a non sottovalutare l’importanza delle scelte che si faranno. La sua frase mette in evidenza come la campagna elettorale si stia concentrando più sui nomi che sui progetti.

Il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, ha lanciato un monito alla comunità politica della Provincia di Cosenza, in vista delle provinciali previste per il 8 marzo. Con un’analisi critica e un tono quasi solenne, ha sottolineato come l’assenza di candidature ufficiali possa indicare una mancanza di impegno reale e di visione strategica. “Prima i programmi, poi i nomi” è stato il suo messaggio, rivolto a un’intera comunità politica che, in attesa di un dibattito serio, sembra ancora concentrarsi su aspetti secondari o su posizioni di convenienza. Il presidente della Provincia, in un momento in cui il bilancio regionale è in crisi e il territorio soffre di un debole sviluppo economico, è chiamato a muovere un passo avanti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Castiglione Cosentino Provinciali Cosenza, Magarò sollecita un nome di largo respiro per l’attuale crisi politica. Il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, si rivolge alle forze politiche della provincia di Cosenza. Provinciali, conto alla rovescia: coalizioni a confronto sui nomi dei candidati A poco più di un mese dalle elezioni provinciali a Lecce, le coalizioni si preparano a presentare i candidati in un contesto di attesa e confronto. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Castiglione Cosentino Provinciali Cosenza, la riflessione di Salvatore Magarò: «Prima i programmi, poi i nomi»A un mese dal voto per la Presidenza della Provincia di Cosenza, il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, accende il dibattito politico. cosenzapost.it Provinciali Cosenza, l’appello di Magarò: «Nessuna fuga in avanti, si pensi a un nome di larghe intese»Il sindaco di Castiglione ricorda la sua esperienza da presidente dell'ente: «Nei tempi di Tangentopoli la mia governance con senso di responsabilità» ... corrieredellacalabria.it RINVIO DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE PD DI COSENZA: NUOVA DATA. IL 21 FEBBRAIO Il Partito Democratico cosentino concentra le energie sulle elezioni provinciali e avvia una commissione pre-elettorale unitaria https://www.calabriainchieste.it/2026/ facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.