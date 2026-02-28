L'Ajax sta puntando a rafforzare il reparto offensivo con giocatori di origini spagnole, secondo quanto riferito. La strategia di mercato del club prevede l'acquisto di nomi provenienti dalla Liga, con l'obiettivo di migliorare le performance offensive. La scelta rientra in un piano che coinvolge anche il ruolo dell'allenatore e il progetto complessivo della squadra.

Un nuovo corso per l’Ajax si sviluppa con una chiave di lettura profondamente iberica, orientata a rafforzare la fase offensiva tramite profili di provenienza spagnola. La direzione è guidata da Jordi Cruijff, che alimenta un processo di ricostruzione basato su talento, tecnica e dinamismo. In questa cornice, Sergio Arribas emerge come nodo centrale della strategia di ricostruzione a medio termine. Il profilo considerato come perno della manovra ha 24 anni ed è cresciuto nella cantera del Real Madrid, oggi protagonista in l’UD Almería nel campionato spagnolo di Segunda divisione. In questa stagione sta mettendo in mostra una capacità decisiva nel creare occasioni e finalizzare con efficacia: 14 reti e 7 assist in 27 presenze. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - La strategia di mercato dell'Ajax: i nomi spagnoli nel mirino di Cruijff

L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff!L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Locatelli rinnova con...

Cruijff Ajax, di padre in figlio: Jordi è il nuovo Direttore Tecnico del club olandese! La scelta del club tra simboli e strategia ricade sul figlio dell’ex leggendaCalciomercato, che colpaccio del Girona! Raggiunto l’accordo con il Barcellona per quel portiere.

Tutti gli aggiornamenti su Ajax.

Temi più discussi: Le strategie di PepsiCo in Italia per il 2026: dieci domande alla marketing manager Antonella Inglese; Il cliente è più libero: la strategia di Conad Centro Nord tra AI e prossimità; Social First e AI, è la nuova frontiera del marketing 2026 di Unilever; Strategie Marketing 2026 per Stabilimenti Balneari.

Inter, previsione in negativo per il bilancio 2025/26 senza i soldi della Champions: cambia la strategia mercatoIl flop Champions con il Bodo/Glimt comporterà un cambiamento inevitabile alle strategie del club anche sul mercato. msn.com

La strategia di Cos: definire il punto d'incontro tra iper-lusso e high street nel 2026La strategia di COS: il punto d'incontro tra iper-lusso e high street Oltre l'hype: perché COS non è più un'opzione high-street ... fashionunited.it

All’Ajax c’era chi lo considerava addirittura più forte di Ibrahimovic. Al Marsiglia doveva essere lui a fare stracelli anziché Drogba. Alla Roma, doveva essere lui il goleador, pronto a raccogliere gli assist di Totti. In realtà, alla fine Ibra si rivelò di cinque categorie - facebook.com facebook