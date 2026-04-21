Padova capitale della fonetica successo per i laboratori di pronuncia francese

A Padova si è appena conclusa una settimana dedicata ai laboratori internazionali di pronuncia francese, organizzati sotto la guida dell’esperta Magali Boureux. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e appassionati provenienti da diversi Paesi, che si sono riuniti per affinare le proprie competenze linguistiche. La manifestazione si è svolta presso strutture dedicate alla formazione linguistica e ha attirato l’attenzione di professionisti del settore.