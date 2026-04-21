Padova capitale della fonetica successo per i laboratori di pronuncia francese
A Padova si è appena conclusa una settimana dedicata ai laboratori internazionali di pronuncia francese, organizzati sotto la guida dell’esperta Magali Boureux. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e appassionati provenienti da diversi Paesi, che si sono riuniti per affinare le proprie competenze linguistiche. La manifestazione si è svolta presso strutture dedicate alla formazione linguistica e ha attirato l’attenzione di professionisti del settore.
Si è conclusa in questi giorni una settimana di laboratori internazionali dedicati alla pronuncia della lingua francese, coordinati dall’esperta Magali Boureux. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di docenti internazionali e studenti dell’Università di Padova, ha integrato teoria.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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