Oyarzabal compie 29 anni da idolo totale

Oyarzabal ha compiuto 29 anni. La notizia è stata riportata recentemente da una testata sportiva spagnola. Nel suo percorso, ha ottenuto riconoscimenti e una forte popolarità tra i tifosi. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel suo paese, dove è diventato un punto di riferimento per la squadra di club e la nazionale. La celebrazione del suo compleanno ha attirato l’attenzione dei media sportivi.

Mikel Oyarzabal festeggia oggi il suo 29esimo compleannoanche se è evidente festa migliore di quella di ieri e un regalo che la Copa del Rey non avrà a livello sportivoquindi oggi sarà il giorno del divertimento in famiglia, aspetto a cui dà grande importanza, soprattutto dopo la nascita di suo figlio Martín. Il capitano della Real Sociedad e grande idolo dei tifosi del Txuriurdin è avviato al primo posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi e sta già scalando posizioni nella top ten delle partite giocate. OyarzabalQuello Ha lasciato il segno ancora una volta in una finale, segnando il momentaneo 2-1 contro l’Atlético de Madrid,...🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate 29 gennaio, oggi la Società di San Giovanni Battista oggi compie 230 anniFirenze, 29 gennaio 2026 – Firenze rende omaggio a una delle sue istituzioni più antiche e identitarie. 29/01 – Niscemi sprofonda, aperto un fascicolo – Politico: “Fico traumatizzato dalla salute mentale di Trump” – Sanremo compie 75 anniHome > Podcast > 29/01 – Niscemi sprofonda, aperto un fascicolo – Politico: “Fico traumatizzato dalla salute mentale di Trump” – Sanremo compie 75...