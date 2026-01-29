29 01 – Niscemi sprofonda aperto un fascicolo – Politico | Fico traumatizzato dalla salute mentale di Trump – Sanremo compie 75 anni

La terra a Niscemi continua a muoversi, e questa volta la procura di Gela apre un fascicolo per disastro colposo. Si indaga sulle responsabilità per gli avvenimenti dal 1997 e sulla manutenzione dei territori. La situazione preoccupa i residenti, che chiedono risposte e interventi urgenti.

Niscemi sprofonda, la procura di Gela apre un fascicolo per disastro colposo, si indaga su responsabilità dal 1997 e su manutenzione dei territori. Meloni in Sicilai, Schifani: "Danni saliti a 2 miliardi". Il premier slovacco Fico "scioccato" dallo stato psicologico di Trump dopo averlo incontrato a Mar-a-Lago. A sostenerlo è Politico, ma il leader di Bratislava smentisce. nel frattempo alla Casa Bianca spunta una foto di Trump con Putin al vertice in Alaska. Sanremo compie 75 anni, il 29 gennaio del 1951 la prima edizione della rassegna canora.

