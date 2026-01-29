Oggi Firenze celebra i 230 anni della Società di San Giovanni Battista. La città si ferma per una giornata di eventi e festeggiamenti, ricordando una delle sue istituzioni più antiche. La comunità si riunisce per onorare questa storia lunga più di due secoli, con cerimonie che coinvolgono cittadini e rappresentanti locali. La festa si svolge nel rispetto delle tradizioni, con momenti di riflessione e celebrazione pubblica.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Firenze rende omaggio a una delle sue istituzioni più antiche e identitarie. La Società di San Giovanni Battista, organizzazione di volontariato che da 230 anni custodisce, promuove e tramanda le tradizioni, la storia e le feste della città, apre ufficialmente il calendario delle celebrazioni per il proprio anniversario con un evento solenne nel cuore simbolico di Firenze. La fondazione della Società di San Giovanni Battista. Era il 29 gennaio del 1796 quando venne fondata la Società di San Giovanni Battista, con rescritto del Granduca di Toscana Ferdinando III di Lorena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 29 gennaio, oggi la Società di San Giovanni Battista oggi compie 230 anni

Approfondimenti su San Giovanni Battista 230 anni

La Società di San Giovanni Battista, fondata 230 anni fa a Firenze, rappresenta una delle istituzioni più antiche e significative della città.

Il 5 gennaio si ricorda San Giovanni Nepomuceno Neumann, un vescovo noto per il suo impegno nell’assistenza agli immigrati negli Stati Uniti nel XIX secolo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Giovanni Battista 230 anni

Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 00:00 di mercoledì 28 gennaio fino alle ore 20:00 di giovedì 29 gennaio 2026; Cantieri in città dal 23 al 29 gennaio: viabilità alternativa e lavori in corso; Almanacco | Giovedì 29 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 29 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno.

Oroscopo del giorno // Giovedì 29 gennaio: ragionareL'ispirazione giornaliera ve la danno le stelle: l'oroscopo di AstriMatti vi accompagna nelle giornate per interpretarvi attraverso l'astrologia ... cosmopolitan.com

Oroscopo di giovedì 29 gennaio: giornata top per Ariete, Toro, Gemelli e VergineScopri come sarà la tua giornata a seconda del tuo segno zodiacale ... msn.com

Al campetto San Giovanni Bosco un’iniziativa dedicata ai giovani e ai valori educativi nella... #educazione #sanluca #sport - facebook.com facebook

Piero di Cosimo 1462 1522 San Giovanni Evangelista a Patmos opera più dettaglio vedere singolarmente x.com