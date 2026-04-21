Otto Atkinson Miller | stesso motore soluzioni diverse per termici e ibridi

Negli ultimi decenni, il motore a combustione interna a quattro tempi ha subito numerosi studi per migliorare le sue prestazioni. Tra i vari sviluppi, sono emerse diverse soluzioni per motori termici e ibridi, anche quando si utilizza lo stesso motore di base. Tre marchi hanno adottato approcci distinti, pur condividendo un motore comune, per adattarsi a diverse esigenze di efficienza e funzionamento.

Otto, Atkinson, Miller: chi erano costoro? Sono nomi che, parlando di auto, ricorrono sempre più spesso, gli ultimi due utilizzati nella comunicazione dei costruttori per magnificare l’efficienza dei motori di nuova generazione, spesso associati a sistemi di propulsione ibrida (nella foto, quello della Renault Clio). Questo perché l’ibrido in sé, ossia la semplice associazione di un motore a combustione con uno elettrico (o più d’uno), non è garanzia assoluta di consumi ed emissioni ridotte in ogni condizione. Alle alte velocità, per esempio, l’apporto della componente elettrica è modesto, soprattutto se la batteria, come accade nei sistemi full hybrid, si ricarica sfruttando il recupero dell’energia nelle fasi di rilascio e rallentamento, che in autostrada sono poco frequenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Otto, Atkinson, Miller: stesso motore, soluzioni diverse per termici e ibridi Notizie correlate Conte: “Stiamo trovando sempre soluzioni diverse, perché spesso viene a mancare qualcuno”A Dazn: "Come dico sempre, c'è poco da imputare a questi ragazzi che danno sempre il massimo. Leggi anche: F1, la Ferrari sceglie lo stesso motore usato in Spagna per i test in Bahrain