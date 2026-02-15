Conte | Stiamo trovando sempre soluzioni diverse perché spesso viene a mancare qualcuno
Antonio Conte spiega che la sua squadra cerca continuamente nuove strategie perché spesso manca qualche giocatore chiave. La partita Napoli-Roma, in programma alle 20.45, si presenta senza McTominay, che non sarà in campo. Il tecnico ha commentato la situazione prima di scendere in campo.
Antonio Conte parla a Dazn prima di Napoli-Roma che comincerà alle 20.45. Come sta la squadra? Senza McTominay. “Le sensazioni sono buone, abbiamo fatto una buonissima partita anche contro il Como. Ai rigori ci sta di uscire. La squadra è in buone condizioni, sta facendo ottime partite. Come dico sempre, c’è poco da imputare a questi ragazzi che danno sempre il massimo. Stiamo trovando sempre soluzioni diverse, spesso e volentieri c’è qualcosa da aggiustare perché viene a mancare qualcuno”. All’andata hai vinto attaccando la linea difensiva della Roma. “Abbiamo preparato la solita nostra partita, non faremo una partita d’attesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Prandelli: «Stiamo ancora a criticare Allegri? Ma stiamo scherzando? Le mode spesso sono dannose»
Cesare Prandelli commenta le continue critiche a Massimiliano Allegri, sottolineando come spesso le mode di pensiero nel calcio possano essere dannose.
Conte sbotta contro lo studio tv: Che domanda è? Cerchiamo di essere seri altrimenti diventiamo ridicoli su tuttoRocchi deve migliorare i suoi arbitri . Inizia così il duro sfogo di Antonio Conte dopo la partita del suo Napoli, persa contro il Como ai calci di rigore 6-7 dopo i 90 minuti regolamentari, ... ilfattoquotidiano.it
Conte: Stiamo facendo qualcosa di straordinario che sta venendo sottovalutato. Io per regolamento non posso giocareConte: Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non riescono a risolvere. McTominay voleva continuare, ho detto meglio di no ... ilnapolista.it
Conte dopo l'eliminazione dalla coppa Italia : "Quello che stiamo facendo quest'anno è qualcosa di straordinariamente positivo. Scudetto Ci sono 9 punti di distacco e ci sono problematiche serie e voi parlate di scudetto... C'è l'Inter, c'è la Juve, c'è il Milan, facebook
#Conte: “Siamo squadra che ha subito più rigori contro. Giovane e Santos sono arrivati a gennaio, mercato dove mi è stato detto di poter fare solo a costo zero. Loro sono scelta della società, mi metto a disposizione per far rendere al massimo ciò che ho. Situa x.com