Conte | Stiamo trovando sempre soluzioni diverse perché spesso viene a mancare qualcuno

Antonio Conte spiega che la sua squadra cerca continuamente nuove strategie perché spesso manca qualche giocatore chiave. La partita Napoli-Roma, in programma alle 20.45, si presenta senza McTominay, che non sarà in campo. Il tecnico ha commentato la situazione prima di scendere in campo.

Antonio Conte parla a Dazn prima di Napoli-Roma che comincerà alle 20.45. Come sta la squadra? Senza McTominay. “Le sensazioni sono buone, abbiamo fatto una buonissima partita anche contro il Como. Ai rigori ci sta di uscire. La squadra è in buone condizioni, sta facendo ottime partite. Come dico sempre, c’è poco da imputare a questi ragazzi che danno sempre il massimo. Stiamo trovando sempre soluzioni diverse, spesso e volentieri c’è qualcosa da aggiustare perché viene a mancare qualcuno”. All’andata hai vinto attaccando la linea difensiva della Roma. “Abbiamo preparato la solita nostra partita, non faremo una partita d’attesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Cesare Prandelli commenta le continue critiche a Massimiliano Allegri, sottolineando come spesso le mode di pensiero nel calcio possano essere dannose.

