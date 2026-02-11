La Ferrari utilizzerà lo stesso motore impiegato nei test in Spagna anche durante i prossimi test ufficiali in Bahrain. La stagione 2026 di Formula 1 si apre domani, ma i team hanno già fatto le prove sul circuito di Montmelò. Ora, mentre si avvicinano i primi test in Bahrain, la scuderia italiana si prepara a mettere a punto le ultime varianti prima dell’inizio vero e proprio del campionato.

Si aprirà ufficialmente solo domani la stagione 2026 di F1. Dopo le giornate private di shakedown organizzate dai team sul circuito del Montmelò, nei prossimi giorni si terranno i primi veri test nel deserto del Bahrain. Il tracciato scelto è stato quello di Sakhir dove, da mercoledì 11 a venerdì 13, le nuove monoposto torneranno a macinare chilometri ed a produrre dati. Le scuderie restano in attesa di ulteriori informazioni dopo quelle raccolte a Barcellona e per i piloti sarà un’altra occasione di prendere confidenza con le nuove vetture. Tanti gli interrogativi della vigilia, anche sulle prestazioni della Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, la Ferrari sceglie lo stesso motore usato in Spagna per i test in Bahrain

La vittoria della Ferrari in Formula 1 sta facendo parlare molto.

La Formula 1 si prepara alla stagione 2026 con i test in Bahrain.

