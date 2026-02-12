Dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen, Mancinelli non nasconde la sua rabbia. L’allenatore della Sambenedettese ha raccontato di aver perso la pazienza nello spogliatoio, subito dopo il primo tempo. Ha sbottato con i giocatori e li ha chiamati a ripartire, ma alla fine il risultato è stato negativo. In soli 20 minuti, la squadra ha sprecato l’opportunità di portare a casa i punti. Ora si pensa già alla prossima partita, con l’obiettivo di migliorare la fase mentale e il modo di reagire alle

di Marco Baridon Mancinelli, allenatore della Sambenedettese, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen. Le sue dichiarazioni. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Marco Mancinelli, allenatore della Sambenedettese, ha parlato dopo la sconfitta con la Juventus Next Gen. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «È una squadra che ha grossi problemi dopo questo primo tempo. Ho dovuto ribaltare lo spogliatoio, lanciare le borse dopo quel primo tempo. Se la Samb è quella del secondo tempo ci sono buone possibilità, ma non puoi permetterti di spegnere la luce come successo nei primi 45?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mancinelli dopo Juventus Next Gen Sambenedettese: «Ho ribaltato lo spogliatoio dopo il primo tempo! Abbiamo buttato via la partita in 20 minuti»

Dopo il primo tempo, i tifosi della Juventus Next Gen e della Sambenedettese hanno assistito a una partita fatta di alti e bassi.

