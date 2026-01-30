Agguato nella notte | 48enne raggiunto da 2 colpi di pistola alle gambe

Nella notte a Mondragone, un uomo di 48 anni è stato colpito da due colpi di pistola alle gambe. Qualcuno gli ha sparato mentre camminava per strada, lasciandolo ferito e in condizioni da chiarire. La polizia sta indagando per capire chi ci fosse dietro l’agguato.

Notte di violenza a Mondragone, dove un uomo di 48 anni è rimasto ferito a seguito di un agguato a colpi di arma da fuoco. L’episodio si è verificato in via Gorizia, dove il personale del Reparto Territoriale dei carabinieri è intervenuto dopo la segnalazione del ferimento. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la vittima sarebbe stata raggiunta da due colpi di pistola, entrambi agli arti inferiori. Le circostanze dell’accaduto restano al momento poco chiare e sono oggetto di approfondite verifiche. L’uomo, soccorso tempestivamente, è stato trasportato presso la clinica Pineta Grande per le cure del caso.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Mondragone Violenza Spari a Pianura nella notte: 40enne ferito alle gambe da tre colpi di pistola Scisciano, agguato in strada: 48enne ucciso a colpi di pistola, indagini in corso Una tragica sparatoria si è verificata a Scisciano, lasciando un uomo di 48 anni senza vita. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mondragone Violenza Argomenti discussi: Agguato nella notte: 48enne raggiunto da 2 colpi di pistola alle gambe; Ottavio Colalongo, ucciso in un agguato: 8 fermi, l’omicidio maturato durante guerra tra clan; Agguato nella notte, centrato da due proiettili; Napoli, troppi furti d’auto, scatta la punizione della camorra: ladro ferito a colpi di pistola. +++NEL TG DELLA SERA: LADRI IN CASA NEL CUORE DELLA NOTTE, IMPRENDITORE E FAMIGLIA SOTTO SHOCK A MOLFETTA – AGGUATO A BITONTO: 30ENNE FERITO A COLPI DI ARMA DA FUOCO – MORTE DI PATRIZIA NETTIS, IL GIP DICE “N - facebook.com facebook #agguato nella notte: uomo #ferito a colpi di arma da fuoco x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.