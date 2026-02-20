(Adnkronos) – A ottant'anni Riccardo Cocciante non smette di guardare avanti. Oggi, venerdì 20 febbraio, giorno del suo compleanno, l'artista pubblica il nuovo singolo 'Ho vent'anni con te' (Sony Music ItalyBoventoon), brano che anticipa l'omonimo album in uscita il 13 marzo, a vent'anni dall'ultimo lavoro di inediti. Un ritorno discografico che coincide con un traguardo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Cocciante torna con un nuovo album per i suoi 80 anniMarco Cocciante ha annunciato il suo ritorno discografico con un album di inediti, dopo due decenni di silenzio, per festeggiare i suoi 80 anni.

Riccardo Cocciante: il nuovo singolo è “Ho vent’anni con te”Riccardo Cocciante ha scelto di festeggiare il suo ottantesimo compleanno pubblicando il nuovo singolo “Ho vent’anni con te” il 20 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Riccardo Cocciante compie 80 anni e torna con un nuovo album; Riccardo Cocciante compie 80 anni, venerdì esce il nuovo singolo; Riccardo Cocciante compie 80 anni con nuova musica, docufilm e tour; Gli 80 anni di Riccardo Cocciante: Sono un artista non una star. E lo sarò fino alla morte.

Riccardo Cocciante compie 80 anni e torna con un nuovo albumOggi nel giorno del suo compleanno si regala 'Ho vent'anni con te', la giovinezza come stato dell'anima ... adnkronos.com

Riccardo Cocciante compie 80 anni: la moglie Catherine, il figlio David e il successo mondiale. «Festival di Sanremo? Mai più in gara»Riccardo Cocciante compie 80 anni il 20 febbraio e celebra questo traguardo con un ritorno attesissimo. Cantautore, compositore e autore di musical di fama mondiale, ha segnato la musica ... leggo.it

Riccardo Cocciante, uno dei grandi protagonisti della musica, oggi 20 febbraio, spegne 80 candeline. E proprio oggi esce il nuovo singolo, a marzo il nuovo album. "Celeste nostalgia" e "Margherita" tra i suoi più grandi successi. - facebook.com facebook

#ricordiamodomani Riccardo Vincent Cocciante nasce a Saigon, Vietnam,il #20febbraio 1946. È uno dei cantautori più amati,le sue canzoni sono delle stupende poesie e le sue interpretazioni emozionanti. Ha scritto pagine straordinarie della nostra musica. x.com