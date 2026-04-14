BAT festeggia 65 anni a Ostia | il 17 aprile debutta il maxi gommone Combat14

Il marchio storico della nautica italiana compie 65 anni e per questa occasione ha annunciato il debutto di un nuovo maxi gommone, il Combat14, che sarà presentato il 17 aprile a Ostia. L’evento, previsto per il prossimo fine settimana, segna un momento importante per l’azienda, che da oltre sei decenni opera nel settore. Ostia ospiterà l’esposizione e la presentazione ufficiale del nuovo modello.

Ostia, 14 aprile 2026 – BAT, il marchio storico della nautica italiana, celebra i suoi 65 anni guardando dritto al futuro. E lo fa con un ritorno in grande stile: la presentazione ufficiale del nuovo maxi gommone Combat14, il prossimo 17 aprile a partire dalle 19.30, nel porto turistico di Ostia Lido (Roma) presso il noto locale Rizcafè, davanti a operatori del settore, appassionati e curiosi. Un evento che segna una vera ripartenza per il brand e che conferma la volontà di rilanciare una nuova identità nel mondo dei maxi-rib. L’intuizione è di Corrado Rizzardi, figlio d’arte del noto imprenditore nautico Gianfranco. Un amore per la nautica che li ha visti entrambi campioni del mondo offshore 20002001 insieme al secondo genito Damiano.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Ostia, maxi-blitz contro l’illegalità e il degrado: 17 arresti, sequestrato quasi 1 kg di drogaOstia, 28 marzo 2026 – Nelle ultime 24 ore, i carabinieri del Gruppo di Ostia hanno svolto un massiccio controllo del territorio contro illegalità e... Uno spartito musicale lungo 65 anni: il Coro San Paolo festeggia in seminarioC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Un...