Ospedale Sant’Anna specialisti da Europa Africa e Asia per la masterclass sull’ostruzione prostatica

Da quicomo.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ospedale Sant’Anna ha accolto quest’anno specialisti provenienti da Europa, Africa e Asia per la sessione formativa sulla patologia ostruttiva prostatica. La masterclass, organizzata dalla European Association of Urology, si è concentrata sulle tecniche e le novità nel trattamento di questa condizione. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da diversi continenti, riuniti per approfondire le ultime metodologie e condividere esperienze cliniche.

L’ospedale Sant’Anna ha ospitato anche quest’anno la masterclass europea dedicata alla patologia ostruttiva prostatica, promossa dalla European Association of Urology. L’edizione 2026 si è svolta nei giorni scorsi e ha coinvolto quaranta medici specialisti selezionati tra centinaia di richieste.🔗 Leggi su Quicomo.it

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