Ospedale Sant’Anna specialisti da Europa Africa e Asia per la masterclass sull’ostruzione prostatica
L’ospedale Sant’Anna ha accolto quest’anno specialisti provenienti da Europa, Africa e Asia per la sessione formativa sulla patologia ostruttiva prostatica. La masterclass, organizzata dalla European Association of Urology, si è concentrata sulle tecniche e le novità nel trattamento di questa condizione. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da diversi continenti, riuniti per approfondire le ultime metodologie e condividere esperienze cliniche.
L’ospedale Sant’Anna ha ospitato anche quest’anno la masterclass europea dedicata alla patologia ostruttiva prostatica, promossa dalla European Association of Urology. L’edizione 2026 si è svolta nei giorni scorsi e ha coinvolto quaranta medici specialisti selezionati tra centinaia di richieste.🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie correlate
Si spara in reparto al Sant’Anna: 75enne operata, si indaga sull’arma portata in ospedaleUn gesto disperato quello avvenuto ieri nel reparto di Medicina 3 dell’ospedale Sant’Anna.
STEM e ICT, la corsa globale: l’Asia forma 6 specialisti su 10, in Europa mancano esperti digitali e le aziende faticano a reclutareLa geografia dell'innovazione pende a Oriente: Cina e India formano 6 laureati STEM su 10.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Ospedale Sant’Anna, specialisti da Europa, Africa e Asia per la masterclass sull’ostruzione prostatica; SALUTE DELLA DONNA. 22-24 APRILE CONSULENZE TELEFONICHE ALL’OSPEDALE SANT’ANNA DI TORINO; All’ospedale Sant’Anna la masterclass dell’European Association of Urology; Salute della donna, al Sant’Anna consulenze gratuite al telefono: una settimana per la prevenzione.
All’ospedale Sant’Anna la masterclass dell’European Association of UrologyAnche quest’anno l’ospedale Sant’Anna ha ospitato la masterclass promossa dalla European Association of Urology (EAU). L’edizione 2026 si è svolta nei giorni scorsi ed è stata dedicata alla patologia ... primacomo.it
Salute della Donna: il 22 e il 24 aprile consulenze telefoniche all'ospedale Sant'Anna di TorinoUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della don ... torinoggi.it
Salute della Donna: il 22 e il 24 aprile consulenze telefoniche all'ospedale Sant'Anna di Torino x.com
Antenna 3 - Official. . Una donna di 75 anni, ha cercato di togliersi la vita con una pistola mentre si trovava ricoverata dell’ospedale Sant’Anna in provincia Como. #antenna3 #direttalombardia - facebook.com facebook