Ospedale Sant’Anna specialisti da Europa Africa e Asia per la masterclass sull’ostruzione prostatica

L’ospedale Sant’Anna ha accolto quest’anno specialisti provenienti da Europa, Africa e Asia per la sessione formativa sulla patologia ostruttiva prostatica. La masterclass, organizzata dalla European Association of Urology, si è concentrata sulle tecniche e le novità nel trattamento di questa condizione. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da diversi continenti, riuniti per approfondire le ultime metodologie e condividere esperienze cliniche.