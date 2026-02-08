STEM e ICT la corsa globale | l’Asia forma 6 specialisti su 10 in Europa mancano esperti digitali e le aziende faticano a reclutare

In Italia le aziende trovano sempre più difficoltà a reperire esperti digitali. Mentre in Asia, Cina e India producono il 60% dei laureati STEM, nel nostro Paese si rischia di restare indietro. La richiesta di specialisti ICT cresce, ma le università non riescono a formare abbastanza professionisti per soddisfare il mercato.

La geografia dell'innovazione pende a Oriente: Cina e India formano 6 laureati STEM su 10. L'Italia, penultima in UE per laureati, rincorre: mancano specialisti ICT, nonostante la domanda crescente delle aziende. Il tasso di occupazione per i laureati italiani sale al 77,3%, ma il sistema non valorizza i talenti stranieri. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su STEM ICT

L’Europa si muove nel cuore dell’Eurasia in cerca di nuove fonti di gas.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su STEM ICT

Argomenti discussi: Lavoro: cresce il mismatch in ambito Stem, stabile il gender gap; STEM, l’Europa resta indietro, competenze ferme da un decennio mentre la domanda delle imprese esplode; Università e Stem, in dieci anni sono diminuite le ragazze laureate in Italia (al contrario di Germania, Francia e Spagna); Settimana delle STEM 2026.

Università e Stem, in dieci anni sono diminuite le ragazze laureate in Italia (al contrario di Germania, Francia e Spagna)Fino all’11 febbraio si tiene la settimana dedicata a queste materie, istituita con la legge n.187 del 2023, in cui il ministero dell’Università promuove e divulga le iniziative realizzate per sensibi ... ilsole24ore.com

Donne e Ict, la call to action dell’Itu: formazione Stem e carriere hi-techNella giornata internazionale delle giovani donne nell’Ict (International Girls in Ict Day), celebrata come ogni anno ad aprile dall’Unione internazionale delle comunicazioni (Itu), l’agenzia delle ... corrierecomunicazioni.it

| Water Management and Environmental Change in Central Asia and the MENA Region On 5th and 6th February the Sala Bortolami of Palazzo Jonoch Gulinelli in Padua will host a multidisciplinary international conference that explores the evolution of water facebook