STEM e ICT la corsa globale | l’Asia forma 6 specialisti su 10 in Europa mancano esperti digitali e le aziende faticano a reclutare

In Italia le aziende trovano sempre più difficoltà a reperire esperti digitali. Mentre in Asia, Cina e India producono il 60% dei laureati STEM, nel nostro Paese si rischia di restare indietro. La richiesta di specialisti ICT cresce, ma le università non riescono a formare abbastanza professionisti per soddisfare il mercato.

La geografia dell'innovazione pende a Oriente: Cina e India formano 6 laureati STEM su 10. L'Italia, penultima in UE per laureati, rincorre: mancano specialisti ICT, nonostante la domanda crescente delle aziende. Il tasso di occupazione per i laureati italiani sale al 77,3%, ma il sistema non valorizza i talenti stranieri. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

