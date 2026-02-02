Al CTO inaugurato il nuovo reparto di Cardiologia | 10 posti letto in più e tecnologie all' avanguardia

Questa mattina è stato inaugurato al CTO il nuovo reparto di Cardiologia. Sono stati aggiunti 10 posti letto e installate tecnologie moderne per migliorare le cure ai pazienti con problemi cardiaci. La struttura punta a intervenire più rapidamente e con più efficacia su chi ha bisogno di assistenza immediata. La nuova unità, diretta da un team specializzato, rappresenta un passo avanti importante per l’ospedale e per la comunità.

Una nuova Unità Operativa Complessa di Cardiologia, diretta dal dr Michele D’Alto, prenderà in carico pazienti cardiologici che accedono al Pronto Soccorso La UOC è destinata al trattamento di pazienti con problemi cardiologici di diversa gravità (tra cui scompenso cardiaco, aritmie, cardiopatia ischemica non acuta, ipertensione polmonare) che, dopo la valutazione in Pronto Soccorso, potranno proseguire il percorso di cura direttamente al CTO. Una modalità organizzativa che, in prospettiva, apre la strada anche a un ampliamento futuro che prevede 16 posti letto, UTIC e sala di Emodinamica. I dieci posti letto attualmente disponibili sono tutti monitorizzati, con sistemi che consentono la registrazione in tempo reale dell’attività cardiaca e dei principali parametri vitali, a supporto di un’assistenza continua e puntuale.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su CTO Cardiologia Apre Cardiologia all’ospedale CTO dei Colli Aminei di Napoli: 10 posti letto e nuove tecnologie Da oggi l’ospedale CTO dei Colli Aminei di Napoli ha una nuova unità di cardiologia. Cure Sub-Acuti, 20 posti letto al Sant’Anna: come funziona il reparto e chi può accedervi La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su CTO Cardiologia Napoli, al Cto attivato il reparto di Cardiologia: 10 nuovi posti letto e tecnologie avanzateDieci posti letto dedicati e tecnologie all’avanguardia per garantire presa in carico tempestiva e appropriata ai pazienti con ... msn.com Inaugurato il nuovo reparto di Cardiologia e Nefrologia all’ospedale G. Fornaroli di Magenta. Una struttura moderna e all’avanguardia, pensata per mettere al centro la salute dei cittadini. Il reparto si trova ora accanto alla Rianimazione. Una scelta funzio facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.