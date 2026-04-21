Ospedale di Siracusa | il MEF sblocca 400 milioni e salva i lavori

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato lo sblocco di 400 milioni di euro destinati alla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Questa decisione permette di proseguire i lavori senza interruzioni, assicurando la copertura finanziaria prevista. Il finanziamento era rimasto in sospeso fino a ora, e con questa approvazione si evita il rischio di blocco dei cantieri.

Il via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze sblocca la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Siracusa, garantendo la copertura finanziaria necessaria per evitare il fermo dei lavori. L’intervento dello Stato si è reso indispensabile per colmare un vuoto di risorse causato da errori nella pianificazione strategica locale. I numeri della tenuta finanziaria e il ruolo dello Stato. L’intero piano economico per l’infrastruttura sanitaria siracusana supera i 400 milioni di euro. La struttura dei finanziamenti vede una partecipazione massiccia del governo centrale, che copre circa il 95% dell’importo totale, lasciando alla Regione Siciliana la gestione del restante 5%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale di Siracusa: il MEF sblocca 400 milioni e salva i lavori Notizie correlate Ospedale Siracusa: incontro a Roma sblocca i lavoriLa costruzione del nuovo ospedale di II livello per Siracusa non è a rischio, ha assicurato oggi Salvatore Iacolino, direttore della pianificazione... Petrolio, l'Aie sblocca 400 milioni di barili dalle riserve strategiche. Birol: «Difficoltà dei mercati senza precedenti, cruciale riaprire Hormuz»I 32 Paesi membri dell’Agenzia internazionale dell'energia (Aie) hanno deciso all’unanimità di immettere sul mercato 400 milioni di barili di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuovo ospedale di Siracusa, il Mef approva i finanziamenti. Schifani: Risultato importante; Schifani Via libera alla dotazione finanziaria del nuovo ospedale di Siracusa; Ospedale di Siracusa, Faraoni rassicura in audizione all'Ars: conto alla rovescia per l'ok definitivo da Roma; Nuovo ospedale di Siracusa, c'è il via libera del Mef. Schifani: Passaggio decisivo. Siracusa, nuovo ospedale, Italia: momento decisivo, ora si proceda con rapiditàIl sindaco di Siracusa, Francesco Italia, commenta la notizia arrivata oggi dal MEF, che ha autorizzato la nuova dotazione finanziaria, sbloccando uno dei passaggi più attesi per l’avvio dell’opera. siracusanews.it Arriva l’ok del Mef per la dotazione finanziaria, passo avanti verso il nuovo ospedale di SiracusaC’è l’ok del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla dotazione finanziaria per il nuovo ospedale di Siracusa. Ad annunciare l’atteso passo avanti è il presidente della Regione Siciliana, Renato S ... siracusaoggi.it Nuovo ospedale di Siracusa un passo avanti importante Adesso è ufficiale: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato l’ok. Circa 400 milioni di euro 95% delle risorse garantite dallo Stato Iter sbloccato e progetto che va avanti Un risultato con - facebook.com facebook Nuovo ospedale di Siracusa un passo avanti importante Adesso è ufficiale: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato l’ok Circa 400 milioni di euro 95% delle risorse garantite dallo Stato Iter sbloccato e progetto che va avanti #GovernoMeloni # x.com