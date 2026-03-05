Ospedale Siracusa | incontro a Roma sblocca i lavori

A Roma si è tenuto un incontro che ha portato a uno sblocco nei lavori per il nuovo ospedale di II livello a Siracusa. Salvatore Iacolino, responsabile della pianificazione strategica dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, ha dichiarato che la costruzione dell’opera non è più a rischio. La notizia arriva dopo settimane di incertezza sullo sviluppo del progetto.

La costruzione del nuovo ospedale di II livello per Siracusa non è a rischio, ha assicurato oggi Salvatore Iacolino, direttore della pianificazione strategica dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. In questo giovedì 5 marzo 2026, i tecnici regionali si trovano a Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) per definire l'accordo di programma necessario all'avvio dei lavori. L'opera è stata definita interamente finanziata, garantendo che la struttura sanitaria moderna arriverà nella città ionica. L'incontro capitale rappresenta un momento cruciale per sbloccare una realtà attesa da anni dal territorio siracusano. Mentre le nubi politiche sembravano addensarsi sulla possibilità di realizzare finalmente il progetto, la presenza fisica a Roma segna una svolta operativa concreta.