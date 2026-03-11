Petrolio l' Aie sblocca 400 milioni di barili dalle riserve strategiche Birol | Difficoltà dei mercati senza precedenti cruciale riaprire Hormuz

I 32 paesi membri dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) hanno deciso di rilasciare 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche. La decisione è stata presa all’unanimità e mira a rispondere alle difficoltà senza precedenti dei mercati petroliferi. Il direttore dell’agenzia ha sottolineato l’importanza di riaprire lo stretto di Hormuz per alleviare le tensioni nel settore.

I 32 Paesi membri dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) hanno deciso all'unanimità di immettere sul mercato 400 milioni di barili di petrolio provenienti dalle riserve strategiche, con l'obiettivo di stabilizzare i mercati energetici colpiti dalle tensioni legate alla guerra in Medio Oriente. Lo ha annunciato la stessa Agenzia, sottolineando che si tratta di un intervento senza precedenti per dimensioni, più che doppio rispetto ai 182 milioni di barili rilasciati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. Le tempistiche di distribuzione Il petrolio sarà distribuito secondo tempistiche differenziate, adattate alle esigenze dei singoli Stati membri, e l'operazione sarà affiancata da ulteriori misure straordinarie adottate da alcuni governi.