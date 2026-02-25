Videogame i risultati dell’impatto della realtà virtuale

L’integrazione della realtà virtuale nel settore dei videogame rappresenta una delle trasformazioni più rilevanti dell’industria dell’intrattenimento digitale degli ultimi anni. La VR non si limita a introdurre una nuova interfaccia, ma ridefinisce in modo strutturale il concetto stesso di interazione videoludica, modificando le dinamiche di coinvolgimento, percezione spaziale e partecipazione emotiva del giocatore. L’impatto di questa tecnologia si riflette sia sul piano tecnico sia su quello esperienziale, aprendo scenari applicativi che vanno oltre il tradizionale gaming su schermo. Le applicazioni sono tante e tanti i settori che ne beneficiano, come i giochi sportivi, quelli di automobilismo ma anche gli FPS e gli arcade. Anche altre tipologie di giochi virtuali, comunque, stanno già approfittando delle caratteristiche della VR per elevare il divertimento o, ancora meglio, l’immedesimazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

