A New Orleans si sono riuniti migliaia di esperti provenienti da tutto il mondo per partecipare all'annuale meeting dell'American Academy of Orthopaedic Surgeons, uno degli eventi più importanti nel settore dell’ortopedia e traumatologia. Durante l’incontro sono stati presentati sviluppi nelle protesi innovative e nelle applicazioni di realtà virtuale per il settore medico. L’evento si è concentrato sulle ultime novità e sulle tecnologie emergenti nel campo.

La città di New Orleans ha ospitato migliaia di esperti da tutto il mondo per l’annual meeting dell’American academy of orthopaedic surgeons, uno dei più importanti appuntamenti scientifici internazionali nel campo dell’ ortopedia e della traumatologia. “Sono emerse innovazioni che stanno cambiando profondamente la pratica clinica: da un lato tecnologie sempre più sofisticate che migliorano la precisione chirurgica, dall’altro un’attenzione crescente alla biomeccanica naturale delle articolazioni e alla biologia dei tessuti”, dice Simone Randelli, presidente della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), che ha guidato la delegazione italiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Le nuove frontiere dell’ortopedia, tra protesi innovative e realtà virtuale

Articoli correlati

Sud e sostenibilità: Methrica fotografa le Pmi, Guadagno pack tra le realtà più innovativeIn un’economia sempre più orientata a sostenibilità e valore intangibile, il Sud Italia si sta ritagliando uno spazio significativo.

Ago Le nuove frontiere dell’immaginarioViaggeranno dal passato al futuro, dalla storia della città fino alle nuove frontiere dell’immaginario ‘pensato’ dall’intelligenza artificiale, le...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a nuove frontiere

Temi più discussi: Le nuove frontiere dell’attenzione sul Robinson in edicola; Europa e mercati emergenti: le nuove frontiere dell'investimento; Le nuove frontiere dell’elettronica. Per la rassegna culturale Mosaico appuntamento a Pont-Saint-Martin; Neurotech e consenso, le nuove frontiere del consenso informato.

Le nuove frontiere dell’attenzione: a Brooklyn una scuola che ripara i cervelliUn gruppo di professori e artisti ha fondato la Strother School of Radical Attention per contrastare lo sfruttamento delle menti da parte delle Big Tech. Tra ... repubblica.it

L’evoluzione delle competenze infermieristiche e mediche: le nuove frontiere della specializzazione clinica nel 2026Il panorama della sanità contemporanea richiede figure professionali capaci di navigare tra l’innovazione biotecnologica e la gestione della cronicità, un b ... telenicosia.it

Oltre la polvere delle Strade Bianche: le nuove frontiere della scienza del ciclismo. Alla vigilia della grande classica internazionale delle Strade Bianche di Siena, ho avuto l’onore di partecipare a un convegno di alta specializzazione promosso dalla Federazi - facebook.com facebook

#IntelligenzaArtificiale le nuove frontiere della comunicazione politica. Presso Collegio Ghislieri a Pavia il 5 marzo 2026 ore 21. x.com