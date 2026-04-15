Dopo aver vinto l’Oscar come miglior documentario, il film intitolato “Mr. Nobody against Putin” arriverà nelle sale italiane dal 16 aprile. Il film affronta il tema delle guerre e si concentra su un protagonista che si oppone alle azioni di un leader politico. La pellicola, premiata ai premi cinematografici più prestigiosi, sarà proiettata in diverse sale del paese.

(askanews) – Mr. Nobody against Putin – Il film contro tutte le guerre ha appena vinto l’ Oscar come miglior documentario e dal 16 aprile arriva nei cinema italiani. Cento proiezioni in più di 30 città italiane, a cominciare da quella al cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti, a Roma, accompagnata da Andrea Segre, Francesca Mannocchi, Marco Damilano e Andrea Fabozzi. GUARDA LE FOTO Festival di Cannes 2021: le foto del trionfo di Nanni Moretti. Il documentario diretto da David Borenstein e Pavel Talankin è la testimonianza di un insegnante durante la guerra, un reportage “segreto” per mostrare come il potere vorrebbe riscrivere l’educazione. La trama di Mr.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mr. Nobody against Putin: dopo l'Oscar come miglior documentario, arriva nei cinema italiani. Ecco di che cosa parla

MR NOBODY AGAINST PUTIN - Il film contro tutte le guerre

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