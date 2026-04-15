Mr Nobody against Putin | dopo l' Oscar come miglior documentario arriva nei cinema italiani Ecco di che cosa parla
Dopo aver vinto l’Oscar come miglior documentario, il film intitolato “Mr. Nobody against Putin” arriverà nelle sale italiane dal 16 aprile. Il film affronta il tema delle guerre e si concentra su un protagonista che si oppone alle azioni di un leader politico. La pellicola, premiata ai premi cinematografici più prestigiosi, sarà proiettata in diverse sale del paese.
(askanews) – Mr. Nobody against Putin – Il film contro tutte le guerre ha appena vinto l’ Oscar come miglior documentario e dal 16 aprile arriva nei cinema italiani. Cento proiezioni in più di 30 città italiane, a cominciare da quella al cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti, a Roma, accompagnata da Andrea Segre, Francesca Mannocchi, Marco Damilano e Andrea Fabozzi. GUARDA LE FOTO Festival di Cannes 2021: le foto del trionfo di Nanni Moretti. Il documentario diretto da David Borenstein e Pavel Talankin è la testimonianza di un insegnante durante la guerra, un reportage “segreto” per mostrare come il potere vorrebbe riscrivere l’educazione. La trama di Mr.🔗 Leggi su Amica.it
MR NOBODY AGAINST PUTIN - Il film contro tutte le guerre
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