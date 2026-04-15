Oscar 2026 a Palermo | il documentario che sfida Putin arriva al Rouge

Il prossimo 21 aprile, alle ore 19, il cinema documentaristico che affronta tematiche legate a figure politiche controverse sarà proiettato presso la sala Rouge et Noir di Palermo. Si tratta di un evento che presenta un film che ha ricevuto attenzione internazionale, dedicato a un personaggio politico coinvolto in controversie e confronti con potenze estere. La proiezione si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati al cinema impegnato e di denuncia.

Il cinema documentaristico che scuote le coscienze mondiali approda a Palermo il prossimo martedì 21 aprile alle ore 19, presso la sala del Rouge et Noir. Il film in questione, intitolato Mr. Nobody Against Putin, è stato appena premiato agli Oscar 2026 nella categoria dedicata al miglior documentario e sarà presentato dal regista Andrea Segre. L’opera, frutto della regia congiunta di David Borenstein e Pavel Talankin, è distribuita sul territorio nazionale da ZaLab e offrirà una visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano. La resistenza silenziosa attraverso l’obiettivo di un insegnante. Al centro della narrazione si trova la figura di Pasha, noto anche come Pavel Talankin, un docente stimato all’interno di un istituto scolastico situato in una cittadina russa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oscar 2026 a Palermo: il documentario che sfida Putin arriva al Rouge Notizie correlate Ha vinto l'Oscar 2026 come miglior documentario: "Mr. Nobody Against Putin” al Rouge et Noir, regista in salaDopo la vittoria agli Oscar 2026 come Miglior Documentario, arriva anche nelle sale italiane “Mr. Leggi anche: Mr. Nobody against Putin: dopo l'Oscar come miglior documentario, arriva nei cinema italiani. Ecco di che cosa parla Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Arriva al cinema Mr. Nobody Against Putin, il documentario premiato agli Oscar 2026; La scuola che resiste: Mr. Nobody Against Putin; Arriva nelle sale italiane il docu premio Oscar 'Mr Nobody Against Putin'; Il silenzio degli innocenti: al Rouge et Noir il film cult vincitore di cinque premi Oscar. Il Cinema Ariston propone due documentari di grande attualità tra cui l'Oscar 2026 come miglior documentario - facebook.com facebook