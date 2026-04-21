Orune arsenale illegale in auto | fermato 65enne con armi non dichiarate

Durante un normale controllo stradale nel centro di Orune, un uomo di 65 anni è stato trovato in possesso di armi non dichiarate e di un arsenale illegale nascosto nella sua auto. La scoperta è avvenuta senza incidenti e le armi sono state sequestrate. La polizia ha proceduto al fermo dell’uomo, che ora rischia implicazioni penali legate alla detenzione di materiali illegali. Le indagini continuano per chiarire l’origine delle armi e il motivo del possesso.

Un controllo stradale di routine nel centro abitato di Orune ha portato alla scoperta di un arsenale illegale nelle mani di un sessantacinquenne. L’intervento, condotto dalla Polizia Stradale di Nuoro, ha rivelato il possesso non autorizzato di una pistola semiautomatica calibro 9 e di una doppietta calibro 16, oltre a munizioni varie. Dall’ispezione stradale al sequestro domestico. Tutto è iniziato durante un normale pattugliamento per la vigilanza sulle strade della zona. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Nuoro hanno fermato un’auto guidata da un uomo di 65 anni. Il comportamento del conducente, caratterizzato da nervosismo e risposte poco chiare, ha spinto le forze dell’ordine ad approfondire i controlli sul veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orune, arsenale illegale in auto: fermato 65enne con armi non dichiarate Notizie correlate Si aggirava per Padova con un machete e altre armi nell'auto, fermato pregiudicato 25enneUn fermo e numerosi sequestri: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di giovedì 19 febbraio 2026 a Padova. Armi custodite in casa in maniera insicura e munizioni non dichiarate: tre denunceI controlli della polizia in un'abitazione all'interno della quale i fucili non erano conservati con il criterio “della massima diligenza” imposto...