Si aggirava per Padova con un machete e altre armi nell' auto fermato pregiudicato 25enne

Un ragazzo di 25 anni, tunisino, è stato fermato a Padova dopo aver minacciato alcune persone con un machete nascosto nell’auto. La polizia ha trovato anche spray urticanti e hashish nel suo veicolo. La sua presenza inquietava i residenti di una zona frequentata da studenti. Le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire dopo le segnalazioni di comportamenti sospetti. L’uomo è stato portato in commissariato per ulteriori verifiche.

Un fermo e numerosi sequestri: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di giovedì 19 febbraio 2026 a Padova. Un cittadino tunisino di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato individuato e bloccato dopo aver tentato, insieme ad altri due connazionali, un’aggressione nel parcheggio di un supermercato. L’uomo è stato trovato in possesso di armi e droga, mentre è stata avviata la procedura per il rigetto della sua richiesta di protezione internazionale. Un arresto a Padova Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti dalle pattuglie della Questura di Padova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

