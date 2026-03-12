Armi custodite in casa in maniera insicura e munizioni non dichiarate | tre denunce

Durante un controllo condotto dalle forze dell’ordine a Fabriano, sono state scoperte armi conservate in modo insicuro e munizioni non dichiarate. In seguito all’ispezione, sono state emesse tre denunce nei confronti di persone coinvolte. L’operazione mirava a verificare la conformità delle modalità di conservazione delle armi domestiche. Le autorità hanno proceduto con le denunce a seguito delle irregolarità riscontrate.

I controlli della polizia in un'abitazione all'interno della quale i fucili non erano conservati con il criterio "della massima diligenza" imposto dalla normativa, necessaria per evitare situazioni di rischio FABRIANO – Un controllo delle forze dell'ordine mirato a verificare la corretta conservazione delle armi in casa ha avuto come esito tre denunce. Nel dettaglio, sono state programmate, nel corso della settimana scorsa, alcune ispezioni scaturite anche da segnalazioni penali all'Autorità giudiziaria -per reati in materia di caccia - da parte dei Carabinieri forestali di Fabriano e Sassoferrato. Nel corso di un...