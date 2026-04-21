Ortofrutta italiana protagonista a Macfrut il ministro Lollobrigida apre la Fiera | Occasione di sviluppo

Nel corso dell’apertura di Macfrut, il ministro dell’Agricoltura ha affermato che la manifestazione rappresenta un’opportunità per stabilire e consolidare relazioni con altri Paesi. La fiera si concentra sul settore ortofrutticolo italiano, coinvolgendo operatori, produttori e aziende provenienti da diverse nazioni. Durante l’evento, sono state illustrate le possibilità di sviluppo per il comparto, con attenzione particolare alle esportazioni e alle collaborazioni internazionali.

“Macfrut è più di una fiera, è l’occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo. È la prova della nostra capacità di essere all’avanguardia e di rappresentare un’opportunità per lo sviluppo di altre nazioni, come quelle africane o mediorientali”. Con queste parole il.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Ortfrutta italiana protagonista a Macfrut, il ministro Lollobrigida apre la Fiera: "Occasione di sviluppo"“Macfrut è più di una fiera, è l’occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo. Macfrut al via, la filiera mondiale dell’ortofrutta arriva in Fiera: inaugurazione con il ministro LollobrigidaTutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 21 aprile fino a giovedì 23. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ortofrutta, un settore da 19 miliardi di euro: a Macfrut 2026 la filiera italiana si presenta al mondo; Appuntamento con Cia a Macfrut 2026. A Rimini dal 21 al 23 aprile; La frutta Dole Italia protagonista a MilanoTRI e Milano10K; Macfrut 2026: ortofrutta italiana e export globale. Ortofrutta, un settore da 19 miliardi di euro: a Macfrut 2026 la filiera italiana si presenta al mondoA Rimini dal 21 al 23 aprile la 43esima edizione di Macfrut: 1.400 espositori, 800 buyer e i numeri di un settore che vale un terzo della produzione agricola italiana ... tgcom24.mediaset.it Ortofrutta, affare da 1,4 miliardi: l’Emilia-Romagna protagonista a MacfrutTorna a Rimini dal 21 al 23 aprile Macfrut, il salone internazionale dell’ortofrutta che vede l’Emilia-Romagna tra i principali protagonisti con le proprie ... chiamamicitta.it VIDEO / Bagno di folla martedì 21 aprile al complesso universitario Campagnola a Padova per lo storico Alessandro Barbero, ospite dei collettivi studenteschi in occasione della conferenza "Il fascismo ieri e oggi" dedicata al 25 aprile. Studenti (e curiosi) hann - facebook.com facebook In occasione delle Semifinali di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa, Lega Calcio Serie A sostiene il Sindacato Autonomo di Polizia e promuove la campagna “Lo sport è vita!”. Anche quest’anno, l’obiettivo dell’iniziativa è ribadire un principio fondamentale: lo s x.com