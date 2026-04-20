Macfrut al via la filiera mondiale dell’ortofrutta arriva in Fiera | inaugurazione con il ministro Lollobrigida

Da riminitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiera internazionale dell’ortofrutta ha aperto i battenti martedì 21 aprile e si svolgerà fino a giovedì 23. L’evento si tiene in una struttura dedicata e coinvolge aziende, produttori e professionisti del settore provenienti da diversi paesi. Alla cerimonia di inaugurazione era presente il ministro dell’Agricoltura. La manifestazione offre uno spazio dedicato all’esposizione e alle discussioni sulle novità del settore.

Tutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 21 aprile fino a giovedì 23. Il taglio del nastro è previsto alle ore 10,30 con il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, i padiglioni del Rimini Expo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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