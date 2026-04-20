Macfrut al via la filiera mondiale dell’ortofrutta arriva in Fiera | inaugurazione con il ministro Lollobrigida

La fiera internazionale dell’ortofrutta ha aperto i battenti martedì 21 aprile e si svolgerà fino a giovedì 23. L’evento si tiene in una struttura dedicata e coinvolge aziende, produttori e professionisti del settore provenienti da diversi paesi. Alla cerimonia di inaugurazione era presente il ministro dell’Agricoltura. La manifestazione offre uno spazio dedicato all’esposizione e alle discussioni sulle novità del settore.

Tutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 21 aprile fino a giovedì 23. Il taglio del nastro è previsto alle ore 10,30 con il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, i padiglioni del Rimini Expo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Ortofrutta da 60 miliardi, Macfrut accende i riflettori sul settore: inaugurazione con il ministro LollobrigidaSarà il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida a inaugurare la 43esima edizione di Macfrut, fiera... Macfrut 2026, a Rimini la filiera mondiale dell’ortofruttaROMA (ITALPRESS) – La filiera mondiale dell’ortofrutta si dà appuntamento a Macfrut, al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Macfrut 2026: una guida fra saloni, focus e info utili; Berries, I Frutti di Gil spinge su innovazione e filiera: le novità a Macfrut; Il Ministro Francesco Lollobrigida inaugura Macfrut 2026: 21 Aprile ore 10.30; Macfrut 2026: Generazione Vincente tra workshop e show cooking. Macfruit a Rimini: domani al via la fiera internazionale dell’ortofruttaTutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via domani, martedì 21 aprile, fino a giovedì 23. Il taglio del nastro è ... chiamamicitta.it Macfrut 2026, il CIHEAM Bari porta a Rimini il confronto su acqua e filiere sostenibiliCIHEAM Bari a Macfrut 2026 con due incontri su sicurezza idrica nel Mediterraneo e filiera agroalimentare sostenibile. pugliapress.org LA PASTA DI STIGLIANO (MT) AL MACFRUT DI RIMINI. SHOW COOKING IL 23 APRILE PRESENTATO DALLA RETE “LA GRANDE BELLEZZA ITALIANA”. LEGGI LA NOTIZIA CON IL PROGRAMMA INTEGRALE DELL’INIZIATIVA https://filippomele.blogspot.c - facebook.com facebook Macfrut, inaugurazione con il ministro Lollobrigida Edizione ricchissima di eventi e con numerosi ospiti internazionali #macfrut #appuntamenti @MacfrutFiera @FrancescoLollo1 @raffaelaqu x.com