Ortfrutta italiana protagonista a Macfrut il ministro Lollobrigida apre la Fiera | Occasione di sviluppo

A Macfrut, la principale fiera dedicata all’ortofrutta italiana, è stato aperto ufficialmente dal ministro Lollobrigida. Durante l’inaugurazione, ha sottolineato che l’evento rappresenta un’opportunità per sviluppare relazioni e consolidare i rapporti con diversi Paesi. La manifestazione si svolge in un clima di grande attenzione al settore ortofrutticolo nazionale, con numerosi espositori e visitatori provenienti da vari paesi del mondo.

“Macfrut è più di una fiera, è l’occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo. È la prova della nostra capacità di essere all’avanguardia e di rappresentare un’opportunità per lo sviluppo di altre nazioni, come quelle africane o mediorientali”. Con queste parole il.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Macfrut al via, la filiera mondiale dell’ortofrutta arriva in Fiera: inaugurazione con il ministro LollobrigidaTutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 21 aprile fino a giovedì 23. Al via il Macfrut 2026, Lollobrigida: "Più di una fiera". Neri: "Straordinaria partecipazione internazionale"“Macfrut è più di una fiera, è l’occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ortofrutta, un settore da 19 miliardi di euro: a Macfrut 2026 la filiera italiana si presenta al mondo; Appuntamento con Cia a Macfrut 2026. A Rimini dal 21 al 23 aprile; La frutta Dole Italia protagonista a MilanoTRI e Milano10K; Tutto pronto per Macfrut 2026, nella prima giornata i Ministri dell’Agricoltura di Italia, Libano e Siria. Ortofrutta, un settore da 19 miliardi di euro: a Macfrut 2026 la filiera italiana si presenta al mondoA Rimini dal 21 al 23 aprile la 43esima edizione di Macfrut: 1.400 espositori, 800 buyer e i numeri di un settore che vale un terzo della produzione agricola italiana ... tgcom24.mediaset.it Le aziende del territorio protagoniste a Milano in occasione di Myplant & GardenArezzo, 20 febbraio 2026 – In occasione di Myplant & Garden, tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate al verde professionale, le aziende Triangolo Verde di Gianni Pisciotta e Vivai ... lanazione.it VIDEO / Bagno di folla martedì 21 aprile al complesso universitario Campagnola a Padova per lo storico Alessandro Barbero, ospite dei collettivi studenteschi in occasione della conferenza "Il fascismo ieri e oggi" dedicata al 25 aprile. Studenti (e curiosi) hann - facebook.com facebook In occasione delle Semifinali di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa, Lega Calcio Serie A sostiene il Sindacato Autonomo di Polizia e promuove la campagna “Lo sport è vita!”. Anche quest’anno, l’obiettivo dell’iniziativa è ribadire un principio fondamentale: lo s x.com