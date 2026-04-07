Lavoro e inclusione a Palermo entrano nel vivo i tirocini per persone con disabilità

A Palermo sono iniziati i tirocini del progetto “Tutti Inclusi”, rivolto a persone con disabilità. L’iniziativa, sostenuta dall’Assessorato alle Attività Sociali del Comune, è realizzata da Mediali Impresa Sociale srl e fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all’interno della Missione 5 dedicata a inclusione e coesione. La fase operativa mira a favorire l’inserimento lavorativo di cittadini con disabilità.

Entra nella fase operativa il progetto “Tutti Inclusi”, promosso e finanziato dall’Assessorato alle Attività Sociali del Comune di Palermo e realizzato da Mediali Impresa Sociale srl, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Missione 5 “Inclusione e coesione”. A rendere possibile questo passaggio sono anche le aziende del territorio che hanno scelto di aderire al progetto, accogliendo tirocinanti e contribuendo in modo concreto alla costruzione di percorsi di inclusione lavorativa. Tra queste figurano San Lorenzo Mercato srl, od Fitness Malù Ssd Srl, Annaida Residence srl, La Cubana, Infaop, Games Time Palermo Centro, Edity Soc. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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