Oro per salvare suo marito Ma la vittima è vedova da 10 anni

Un giovane di diciannove anni è stato coinvolto in una truffa che ha attirato l'attenzione nella zona di Crema. La vittima, una donna vedova da dieci anni, aveva ricevuto una richiesta di oro con la promessa di salvargli il marito, ma si è scoperto che si trattava di un raggiro. Il ragazzo si è lasciato scoprire commettendo un errore evidente, che ha portato all'arresto.

Crema (Cremona) – Truffatore di diciannove anni si tradisce con un errore da dilettante, quale forse era. Si è infatti spacciato per un maresciallo della Guardia di finanza, avvertendo un’anziana che il marito si trovava implicato in una rapina a una gioielleria di Crema. Peccato che l’uomo sia morto da dieci anni. L’altra mattina l’anziana è stata chiamata al telefono appunto da uno sconosciuto che si è presentato come maresciallo della Gdf e l’ha avvertita che in città c’era stata una rapina ai danni di una gioielleria e i banditi erano fuggiti su un’auto che, dalla targa, risultava appartenere al marito. Ma la signora era vedova da un decennio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Oro per salvare suo marito”. Ma la vittima è vedova (da 10 anni) He ignored his seriously ill son and chose his first love son. Seeing the urn, he burst into tears. Notizie correlate Inventa storia sul marito per truffare una signora a Crema, ma il coniuge è morto da 10 anni: 19enne arrestatoArrestato a Crema un giovane di 19 anni che è stato fermato con l’accusa di tentata rapina ai danni di una donna. Francesco ucciso e fatto sparire, ma da 10 anni non si sa dov'è il suo corpo: appello dei familiari alla DDACon una lettera indirizzata al sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia, Ettore Cardinali, la madre e le sorelle di Francesco... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Oro per salvare suo marito. Ma la vittima è vedova (da 10 anni); John Vaillant: La tragedia dell’uomo che tagliò un albero sacro per salvare il mondo; Polizia, a Roma una medaglia d’oro per un salvataggio a Vittoria; Fa un bonifico istantaneo di 15mila euro per 'salvare' il proprio conto, è una truffa. Recuperata gran parte del maltolto. Tassa sull’oro, il piano del Governo per salvare i dividendi. L’esperto: Ottima occasione per vendere, ma non conviene a tuttiOro, il Governo studia una tassa per fare cassa subito. L’esperto: Occasione per chi vende a breve, inutile per chi punta sul lungo periodo Nel tentativo di finanziare la manovra 2026 senza ... affaritaliani.it Alberobello onora Giuseppe Girolamo: Medaglia d’Oro al Valor Civile per l'eroe che cedette il suo posto dopo il naufragio della Costa ConcordiaVenerdì 20 marzo 2026, la città di Alberobello renderà omaggio a Giuseppe Girolamo, il giovane concittadino che perse la vita durante il naufragio della nave Costa Concordia, cedendo il proprio posto ... lagazzettadelmezzogiorno.it BUONANOTTE SOGNI D'ORO - facebook.com facebook Oltre 600 giovani in campo al Fulvio Iacoboni: le Fiamme Oro trionfano al XXI Memorial Carucci x.com