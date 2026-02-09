Francesco ucciso e fatto sparire ma da 10 anni non si sa dov' è il suo corpo | appello dei familiari alla DDA

La famiglia di Francesco Armiento torna a chiedere giustizia. Dieci anni dopo la sua scomparsa, i parenti hanno scritto al sostituto procuratore della Dda, Ettore Cardinali, per chiedere chiarimenti e fare luce su quello che è successo. La madre e le sorelle non si arrendono e vogliono sapere dove si trovi il corpo del ragazzo, scomparso da Mattinata il 27 giugno 2016.

