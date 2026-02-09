Francesco ucciso e fatto sparire ma da 10 anni non si sa dov' è il suo corpo | appello dei familiari alla DDA
La famiglia di Francesco Armiento torna a chiedere giustizia. Dieci anni dopo la sua scomparsa, i parenti hanno scritto al sostituto procuratore della Dda, Ettore Cardinali, per chiedere chiarimenti e fare luce su quello che è successo. La madre e le sorelle non si arrendono e vogliono sapere dove si trovi il corpo del ragazzo, scomparso da Mattinata il 27 giugno 2016.
Con una lettera indirizzata al sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia, Ettore Cardinali, la madre e le sorelle di Francesco Armiento, il ragazzo scomparso da Mattinata la mattina del 27 giugno del 2016 torna a chiedere risposte su cosa sia effettivamente accaduto al figlio -.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Francesco Armiento
Ultime notizie su Francesco Armiento
