Inventa storia sul marito per truffare una signora a Crema ma il coniuge è morto da 10 anni | 19enne arrestato

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Crema con l’accusa di aver tentato di truffare un’anziana, fingendosi un maresciallo dei Carabinieri. La vicenda ha avuto luogo di recente, e l’indagine ha rivelato che l’uomo aveva ideato una storia in cui il marito defunto da dieci anni avrebbe orchestrato la truffa. Tuttavia, le autorità hanno accertato che il coniuge era deceduto molti anni prima.

Arrestato a Crema un giovane di 19 anni che è stato fermato con l’accusa di tentata rapina ai danni di una donna. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri e ha visto protagonista un ragazzo residente in un’altra regione, che avrebbe tentato di mettere in atto una truffa ai danni di un’anziana, fingendosi maresciallo delle forze dell’ordine. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando la vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come maresciallo della Guardia di Finanza. L’interlocutore ha chiesto notizie del marito della donna, raccontando di una presunta rapina avvenuta in una gioielleria di Crema e sostenendo che le forze di polizia avessero fermato un’auto intestata proprio al marito della vittima.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Inventa storia sul marito per truffare una signora a Crema, ma il coniuge è morto da 10 anni: 19enne arrestato Notizie correlate Valverde, si finge carabiniere per truffare una famiglia: arrestato 19enneABBONATI A DAYITALIANEWS Il tentativo di raggiro con il metodo del “finto carabiniere” Un 19enne residente a Tremestieri Etneo è stato arrestato in... Tentano di truffare una settantenne. Ma il marito li mette in fugaTruffa in casa a un’anziana, ma il marito mette in fuga i malviventi arrestati a Todi.