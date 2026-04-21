In una proposta culinaria che unisce sapori marittimi e colori vivaci, si combina l’uso di orecchiette tricolore e vongole. La ricetta mette insieme ingredienti semplici, creando un primo piatto che richiama l’armonia tra terra e mare. La preparazione valorizza i prodotti freschi, offrendo un piatto di carattere senza ricorrere a tecniche complesse o abbinamenti elaborati.

Una combinazione di sapori marittimi e colori vivaci definisce una proposta culinaria che celebra l’incontro tra la terra e il mare, trasformando ingredienti semplici in un piatto di carattere. Le orecchiette tricolore, abbinate a 500 grammi di vongole fresche già purificate, diventano il fulcro di una ricetta che punta sulla qualità delle materie prime per esaltare la tradizione. L’equilibrio tra i profumi del Mediterraneo e la materia prima. La preparazione di questo primo piatto richiede una gestione attenta dei tempi di cottura per preservare l’integrità degli elementi. Il punto di partenza è la bollitura di 320 grammi di pasta, che si tratti della versione classica o di quella tricolore, seguendo le indicazioni della confezione per ottenere una consistenza al dente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orecchiette tricolore e vongole: il segreto per un primo mediterraneo

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