Orecchiette tricolore con vongole e pomodorini | la ricetta
Oggi si presenta una ricetta che combina la tradizione pugliese con ingredienti semplici e freschi. Sono necessarie 320 grammi di orecchiette, preferibilmente tricolore o classiche, accompagnate da 500 grammi di vongole pulite e spurgate. Si aggiungono 300 grammi di pomodorini datterini o ciliegino, uno spicchio d'aglio, un peperoncino fresco e mezzo bicchiere di vino bianco secco. L'olio extravergine d'oliva completa gli ingredienti per un piatto di pasta con frutti di mare e pomodoro.
Ingredienti: 320 g di orecchiette tricolore o classiche 500 g di vongole fresche, spurgate e pulite300 g di pomodorini datterini o ciliegino1 spicchio d'aglio1 peperoncino fresco12 bicchiere di vino bianco seccoOlio extravergine d'oliva q.b.Sale q.b.Prezzemolo fresco tritato q.b.Preparazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: È la carbonara la pasta più amata dagli italiani: supera ragù e vongole e stacca le orecchiette
Langosteria espande il gusto italiano: orecchiette pugliesi a St. Moritz con lo chef Soranno.Lo chef Domenico Soranno, ambasciatore del rinomato ristorante milanese Langosteria, porterà il sapore autentico delle orecchiette pugliesi,...