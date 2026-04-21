Orecchiette tricolore con vongole e pomodorini | la ricetta

Oggi si presenta una ricetta che combina la tradizione pugliese con ingredienti semplici e freschi. Sono necessarie 320 grammi di orecchiette, preferibilmente tricolore o classiche, accompagnate da 500 grammi di vongole pulite e spurgate. Si aggiungono 300 grammi di pomodorini datterini o ciliegino, uno spicchio d'aglio, un peperoncino fresco e mezzo bicchiere di vino bianco secco. L'olio extravergine d'oliva completa gli ingredienti per un piatto di pasta con frutti di mare e pomodoro.