Oggi si celebra il Carbonara Day, la giornata dedicata alla pasta più amata dagli italiani, secondo un’indagine recente. La classifica evidenzia che la carbonara supera il ragù e le vongole, posizionandosi al primo posto tra le preferenze degli italiani. Al secondo e terzo posto si trovano rispettivamente le orecchiette e altri piatti di pasta, confermando una preferenza diffusa per questa ricetta. La ricerca è stata commissionata da un ente di settore.

Oggi si celebra la pasta più amata dagli italiani: è il Carbonara Day. Un’indagine commissionata ad AstraRicerche dai Pastai di Unione Italiana Food, l’associazione di categoria aderente a Confindustria, rivela infatti che la carbonara si piazza al primo posto per 1 italiano su 2 (46,1%) tanto da venire promossa a pieni voti, con un bel 10 e lode. La ‘regina’ Carbonara con il 46% delle preferenze supera altre ricette iconiche del Belpaese come Spaghetti e vongole (42,6%) e Pasta al ragù (42,5%). Nettamente distaccate, seguono nella classifica delle ricette preferite, la Amatriciana (29,4%), Pomodoro e basilico (29,3%) e la Pasta al pesto (27,5%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È la carbonara la pasta più amata dagli italiani: supera ragù e vongole e stacca le orecchiette

Leggi anche: Nella classifica delle tre ricette di pasta più amate, la ‘regina’ Carbonara con il 46% delle preferenze supera anche ricette iconiche nel Belpaese come Spaghetti e vongole (42,6%) e Pasta al ragù (42,5%)

E’ il Carbonara day, perché è la pasta più amata dagli italiani(Adnkronos) – Oggi, 6 aprile, si celebra la pasta più amata dagli italiani: è il Carbonara Day.

Spaghetti Carbonara - Chef in Italy shares Recipe

Temi più discussi: Il 6 aprile è il Carbonara Day, ricetta di pasta preferita da un italiano su due; Il Carbonara Day compie 10 anni, tra chef e social: il 6 aprile festa per la ricetta romana amata dal 92,6% degli italiani; La pasta preferita dagli italiani (e non solo)? La Carbonara, da ricetta povera a comfort food; Carbonara Day 2026, è il piatto di pasta preferito per un italiano su due.

E' il Carbonara day, perché è la pasta più amata dagli italianiIl decimo anniversario della giornata dedicata a questa ricetta, ormai diventata un piatto internazionale ... adnkronos.com

Chef Luciano Monosilio: «La carbonara è uno dei piatti italiani più amati e replicati. Le varianti? Vanno accolte, ciò che conta è la pasta»Non un dogma, ma un’ode alla convivialità. Il 6 aprile si festeggia il Carbonara day, una giornata amata da italiani e non. Ma se la carbonara è ... leggo.it

Di carbonara non ce n'è una sola. Eccovi più di 20 idee ispirate al classico piatto laziale, dalle varianti con le verdure o con ingredienti alternativi a quelle di mare, dalle vegane alle portate senza la pasta facebook

Oggi è il Carbonara Day! In tutto il mondo si celebra una delle ricette simbolo del nostro Paese. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Unione Italiana Food, la famosa pasta è la preferita da un connazionale su due, superando nelle preferenze anche gli spag x.com