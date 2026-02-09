Langosteria espande il gusto italiano | orecchiette pugliesi a St Moritz con lo chef Soranno
Lo chef Domenico Soranno di Langosteria porta le orecchiette pugliesi a St. Moritz. Arrivato in Svizzera, Soranno serve i piatti tradizionali di sua madre nel nuovo locale, portando un tocco di Italia sulle Alpi. La cucina italiana, fatta di ricette semplici e genuine, conquista nuovi clienti in uno dei rifugi più eleganti delle montagne.
Lo chef Domenico Soranno, ambasciatore del rinomato ristorante milanese Langosteria, porterà il sapore autentico delle orecchiette pugliesi, preparate secondo la ricetta tradizionale di sua madre, fino a St. Moritz. Questa iniziativa gastronomica si inserisce in un piano di espansione internazionale che prevede nuove aperture a Westminster, Madrid e Porto Cervo, confermando l’ambizione del gruppo di affermarsi come punto di riferimento della cucina italiana di alta qualità nel mondo. Soranno, originario della Puglia, ha annunciato questa singolare incursione culinaria durante un’intervista l’8 febbraio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
