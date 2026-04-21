Ore 19,30 | via alla Ztl Ma si solleva la protesta

Alle 19:30 è iniziata l’entrata in vigore della nuova Ztl decisa dalla giunta, ma subito si sono sollevate proteste da parte dei cittadini. La decisione di fissare l’orario per l’accesso limitato ha suscitato reazioni contrarie, con alcuni che hanno manifestato disappunto e critiche. La misura, che riguarda l’accesso al centro urbano, è stata adottata senza evitare le contestazioni da parte di chi si oppone al provvedimento.

La protesta si è sollevata all'orario deciso (imposto?) dalla giunta per varare l'ennesima Ztl non gradita: alle 19.30 di ieri è scattata l'estesa Ztl all'Isola. Vietato entrare in auto nella zona compresa fra le vie Farini, Borsieri, Pollaiuolo e Melchiorre Gioia dalle 19.30 alle 6 del mattino. Ma fino a giugno non ci saranno multe, solo il controllo dei passaggi con le telecamere. Un provvedimento, quello della zona vietata alle auto, che nei proclami di Palazzo Marino è a favore di residenti, per garantire loro tranquillità nelle ore serali. Ma che molti percepiscono come «una politica contro il lavoro» e che «porterà alla chiusura di molti esercizi commerciali».🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ore 19,30: via alla Ztl. Ma si solleva la protesta Notizie correlate Traffico Roma del 19-02-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera difficoltà sono ancora segnalate lungo la tangenziale a seguito della parziale chiusura della carreggiata direzione San... Traffico Roma del 19-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati resta molto intenso il traffico in queste ore sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna...