Traffico Roma del 19-03-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 19 marzo 2026, il traffico a Roma risulta molto intenso, secondo quanto segnalato dalla piattaforma Luceverde. Le vie principali sono congestionate e si registrano lunghe code in diversi punti della città. La situazione interessa principalmente le arterie centrali e i principali snodi di scorrimento, creando rallentamenti significativi per gli automobilisti in transito.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati resta molto intenso il traffico in queste ore sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna incolonnamenti atlanti a partire dallo svincolo Magliana fino all'uscita Aurelia in direzione quindi della Cassia poi in carreggiata esterna Abbiamo pure a tratti a partire dall' uscita Pontina euro fino alla Tuscolana sempre in esterna un incidente dopo morso provoca incolonnamenti a partire dalla Prenestina fino allo svincolo centrale del latte in direzione quindi Salaria decisamente trafficata la tangenziale è interessata da incolonnamenti in direzione dello Stadio Olimpico dal bivio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2026 ore 19:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria... Traffico Roma del 01-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati giornata con traffico Tutto sommato scorrevole con spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo... World Radio Day 2026 - Intervista ai protagonisti di Radio Rai Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traffico Roma del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 14:30; Roma, zona 30 in centro storico. Dal 16 marzo scattano le multe; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo. Traffico Roma del 19-03-2026 ore 18:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati traffico molto intenso in queste ore sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna ci sono ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per ... romadailynews.it Traffico bloccato in via Roma per un incidente all’altezza del “Tulipano” - facebook.com facebook Domani c'è il blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti ift.tt/hDKkS5N x.com