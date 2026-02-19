Traffico Roma del 19-02-2026 ore 19 | 30

Il 19 febbraio 2026 alle 19:30, un incidente ha causato forti rallentamenti a Roma, coinvolgendo la tangenziale in direzione San Giovanni. La carreggiata è rimasta parzialmente chiusa all’altezza della Batteria Nomentana, generando code da Corso di Francia fino alla Nomentana. La situazione si è aggravata anche sulla via Flaminia e sulla Salaria, con traffico intenso in uscita dalla città. Per lavori di scavo, da domani e fino a sabato 28 febbraio, una corsia di via Salaria sarà chiusa tra l’aeroporto dell’Urbe e il raccordo anulare.

Luceverde Roma Buonasera difficoltà sono ancora segnalate lungo la tangenziale a seguito della parziale chiusura della carreggiata direzione San Giovanni all'altezza della Batteria Nomentana E questo a causa di un incidente al momento ci sono lunghe code da Corso di Francia fino alla Nomentana code che ritroviamo anche sulla carreggiata opposta Dunque verso lo stadio Olimpico Largo Lanciani fino alla via Salaria rallentamenti con code a tratti poi in carreggiata interna siamo sul raccordo anulare tra la Nomentana e La Rustica auto in fila anche sulla via Flaminia in uscita dalla città da Corso di Francia a raccordo anulare rallentamenti nella stessa direzione anche sulla via Salaria tra la tangenziale è l'aeroporto dell'Urbe vi segnalo inoltre che da domani e fino a sabato 28 febbraio per lavori di scavo sarà ristretto un Trento della carreggiata di via Salaria in direzione Roma Centro all' altezza dell' aeroporto dell'Urbe e questo comporterà sicuramente disagi perché arriverà dal raccordo anulare bene questa la situazione al momento ma per i dettagli di queste ed altre notizie come sempre potete consultare il sito internet punto luceverde.