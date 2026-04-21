Dopo la partita tra Verona e Milan, nel parcheggio dello stadio, Gift Orban ha avuto uno scontro con un tifoso. L’attaccante ha rifiutato una foto a un padre con il figlio, e in seguito un tifoso gli ha colpito l’auto. Orban è sceso dall’auto e ha aggredito il tifoso. Successivamente, ha pubblicamente chiesto scusa, ammettendo di aver perso il controllo e di non essere stato all’altezza.

La scena del parcheggio del Bentegodi ha fatto il giro del web: Gift Orban, dopo Verona-Milan, rifiuta una foto a un padre con il figlio, un tifoso gli colpisce la macchina, lui scende e lo aggredisce. Interviene la Digos, lo staff del Verona lo porta via, il video finisce sui social. Oggi Orban si è scusato su Instagram: «Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il comportamento. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all’altezza». E ha ammesso: « Ho perso il controllo». La folie: Gift Orban s’est battu avec un supporter de l’Hellas Vérone! L’ancien joueur de l’OL a refusé de s’arrêter pour prendre des photos: un fan a réagi en donnant un coup de poing dans le capot de sa voiture.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Orban si scusa per la rissa col tifoso: “Ho perso il controllo, non sono stato all’altezza”

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