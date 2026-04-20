Dopo la partita tra Verona e Milan, si è verificato un incidente nel parcheggio dello stadio Bentegodi. Un calciatore è stato coinvolto in una lite con un tifoso, che è sfociata in una rissa. Le immagini mostrano momenti di tensione tra i due, mentre i presenti cercavano di calmare la situazione. Nessuna informazione ufficiale sulle conseguenze legali dell’accaduto è ancora stata rilasciata.

Tensione alle stelle nel post partita di Verona-Milan, con Gift Orban protagonista di una rissa fuori dallo stadio Bentegodi. L’attaccante dell’ Hellas Verona è stato coinvolto in una lite con un tifoso nel parcheggio adiacente all’impianto, al termine della gara. Secondo le ricostruzioni dei presenti, il giocatore nigeriano, apparso molto nervoso dopo la sconfitta per 1 a 0 contro i rossoneri, avrebbe rifiutato di fermarsi per firmare autografi e scattare foto con alcuni sostenitori. A quel punto, uno dei tifosi avrebbe colpito con una manata l’auto del calciatore. La reazione di Orban è stata immediata: sceso dal veicolo, si è diretto verso il tifoso afferrandolo per la maglietta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gift Orban perde la testa nel parcheggio: rissa con un tifoso dopo Verona-Milan

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Gift Orban aggredisce un tifoso/ IL VIDEO x.com